CDA-kandidaat-Kamerleden brengen bezoek aan Westerwolde

WESTERWOLDE – CDA-kandidaat-Kamerleden Jan Arie Koorevaar en Etkin Armut bezochten in het kader van de verkiezingscampagne Westerwolde.
CDA-kandidaat-Kamerleden Jan Arie Koorevaar en Etkin Armut brachten in het kader van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen een bezoek aan Westerwolde. Samen met de lokale CDA-afdeling gingen zij in gesprek met inwoners en ondernemers over wat er speelt in het gebied en welke kansen zij zien voor de toekomst.
Tijdens de gesprekken kwamen onderwerpen aan bod als landbouw, leefbaarheid, vertrouwen in de overheid en het belang van maatwerk in beleid. De gesprekken lieten zien hoe sterk de betrokkenheid in Westerwolde is en hoe belangrijk het is dat landelijke politiek oog heeft voor wat speelt in de Gemeente Westerwolde.
Foto’s ingezonden door Harm-Jan Kuper