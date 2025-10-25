Geslaagde pubquiz in ’t Moment

VEELERVEEN – Buurtvereniging De Driehoek organiseerde vrijdagavond 24 oktober een pubquiz in ’t Moment in Veelerveen. Zeven teams lieten hun hersenen kraken tijdens deze gezellige en leerzame avond.
De avond werd verzorgd door de Kwisbox uit Veendam. In acht ronden van ieder tien vragen werd de kennis over onder meer geschiedenis, muziek, sport, geografie en algemene zaken getest. De verscheidenheid in vragen was groot, waardoor de kennis van jong en oud nodig was om de juiste antwoorden te geven.
De buurtvereniging had voor iedereen een prijsje. De drie teams met de hoogste score gingen met een goed gevulde feestemmer naar huis.
Bron: Carin Roggen
Catharina Glazenburg