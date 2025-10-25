Gewonden bij ongevallen Nieuw-Buinen en Musselkanaal

NIEUW-BUINEN, MUSSELKANAAL – Bij twee ongevallen in Nieuw-Buinen en Muselkanaal zijn vier personen gewond geraakt.
Om half acht vrijdagavond verloor op het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen een automobilist de macht over zijn stuur toen hij in zijn auto een flesje weg wou zetten. Hij botste tegen twee geparkeerde auto’s. en raakte gewond. De beschadigde auto’s werden afgesleept.
Op de kruising Exloërweg, Schoolstraat, Sluisstraat in Musselkanaal zijn vanmorgen rond kwart over zeven twee auto’s tegen elkaar gebotst. Daarbij belandde een van de wagens op zijn zijkant. Er raakten drie personen gewond. Twee van hen zijn per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
Catharina Glazenburg