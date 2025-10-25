DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Vrijdag vond tussen 11:15 en 19:00 uur in een eengezinswoning aan de Dechant-Schulte-Straße in Papenburg een inbraak plaats. De daders drongen met geweld het pand binnen en maakten diverse goederen buit. De schade is onbekend. Getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Dechant-Schulte-Straße hebben gezien, worden verzocht zich bij de politie te melden via (04961) 9260.
Haren
Vrijdagavond heeft iemand geprobeerd bij een woning aan de Oststraße in Haren in te breken. Volgens de huidige informatie probeerde de dader via het terras de keukendeur open te breken, maar werd verrast door de bewoner. Vervolgens vluchtte hij in onbekende richting. Getuigen die ’s nachts verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Oststraße hebben opgemerkt, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via (05932) 72100.