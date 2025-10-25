Open huis bij Onstwedder Gaarv’n: oude ambachten springlevend

ONSTWEDDE – Van frivolité of kalligrafie tot houtsnijwerk, stoelen matten, smeden, koperslaan, koffie branden of bezems binden – het kon zaterdag allemaal bekeken worden bij het open huis van stichting Onstwedder Gaarv’n. Tussen 13.00 en 16.00 uur waren er in de Ambachtshoeve aan de Wessinghuizerweg demonstraties van tientallen oude ambachten.
De stichting zet zich al jarenlang in om oude ambachten levend te houden. Dat doet ze onder meer door in de wintermaanden cursussen aan te bieden waarin deelnemers een ambacht van dichtbij leren kennen. In de loop der jaren hebben honderden mensen op deze manier kennisgemaakt met traditioneel vakmanschap. Velen van hen zijn nu actief bij de stichting als demonstrateur of zelfs als docent.
“Ondanks de tientallen cursisten die elke winter deelnemen, dreigen sommige ambachten definitief te verdwijnen,” vertelt voorzitter Harm Migchels. “Met het open huis hopen we juist voor die ambachten nieuwe belangstellenden te vinden.”
Tijdens het open huis konden bezoekers kennismaken met docenten en ambachtslieden, vragen stellen over de cursussen en uiteraard genieten van een gratis kop koffie of thee.
Cursussen in de Ambachtshoeve
De cursussen bestaan doorgaans uit vijf lessen die eens per twee weken plaatsvinden in de Ambachtshoeve in Onstwedde. Dagen en tijden worden in overleg met docenten en cursisten vastgesteld. Aanmelden kan tijdens het open huis, maar ook daarna via het opgaveformulier of via de website.
Wie belangstelling heeft om zelf een oud ambacht te leren, kan terecht op www.onstweddergaarvn.nl voor meer informatie en inschrijving.
Foto’s: Gerda Boeijing