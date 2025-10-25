See2gether: inzichtelijke toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 25 oktober 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

STERK WISSELVALLIG | SOMS LANGER DROOG

Het wordt een typisch weekend voor eind oktober met soms wat langere droge perioden, maar af en toe ook een aantal flinke buien met een paar windvlagen. Dat laatste is vandaag vooral in de eerste stukken van de dag. Later in de middag en vanavond is het vaker droog en dan zijn er weer wat meer opklaringen. Er kan gemakkelijk 5 tot 10 mm aan regen vallen en een een enkele onweersbui is ook mogelijk, maar al te groot is het onweersrisico niet.

Vannacht is het 8 tot 10 graden en de kans op regen neemt dan weer toe. Morgen zijn er door-de-dag-heen weer enkele buien, met ‘s ochtends ook een onweersbui met windvlagen. Later is er windkracht 3 tot 4 en is het iets minder guur. Maximumtemperatuur morgen rond 12 graden, vanmiddag is het ongeveer 11 graden.

Maandag is het ook maar 11 graden maar heel veel wind is er niet en soms is er zon, maar er blijft kans op een paar flinke buien. Daarna wordt het wat vrolijker weer, maar het zal na maandag nog niet helemaal droog zijn.