See2gether: inzichtelijke toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking

OUDE PEKELA – Met de lancering van See2gether is er een nieuw online platform beschikbaar dat zich richt op de toegankelijkheid van vrijetijdslocaties voor mensen met een visuele beperking. De website biedt praktische informatie, adviezen, hulpmiddelen en onafhankelijke beoordelingen van onder andere pretparken, musea, hotels, restaurants en dierentuinen.
See2gether is ontstaan vanuit de wens om iets te betekenen voor de maatschappij en in het bijzonder voor mensen met een visuele beperking. De initiatiefnemer wil met het platform bijdragen aan meer bewustwording, transparantie en gelijkwaardige beleving van vrijetijdsbesteding voor iedereen.
Naast adviezen en hulpmiddelen bevat de website ook persoonlijke blogs en ervaringsverhalen. Deze geven inzicht in hoe toegankelijk locaties daadwerkelijk zijn, bijvoorbeeld of er audiotours beschikbaar zijn, hoe het contrast is en of bewegwijzering goed te volgen is.
Momenteel wordt gewerkt aan een objectieve vragenlijst, waarmee bezoekers hun ervaringen met locaties kunnen delen. Het doel is om feitelijke en bruikbare informatie te verzamelen, zodat mensen met een visuele beperking weloverwogen keuzes kunnen maken bij het plannen van een uitstapje.
Mensen met een visuele beperking worden uitgenodigd om mee te denken over de opzet van deze vragenlijst. Zij kunnen hun feedback mailen naar alex@see2gether.com.