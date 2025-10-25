VLAGTWEDDE – Veel animo voor de wandeling in het dassengebied tijdens de Nacht van de Nacht in Vlagtwedde
Laat het donker, donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht.
De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur en Mileufederaties.
De Dorpsvereniging Vlagtwedde heeft dit jaar opnieuw (en dus al voor de vierde keer) dit evenement georganiseerd om zo stil te staan bij het bewust omgaan met energie en de gevolgen van veel licht in de nacht voor dier en mens.
Bijna vijftig deelnemers gingen in drie groepen op pad voor een avondwandeling langs door het stroomdal van de Ruiten Aa en het bos tussen de Weenderstraat en de Wollinghuizerweg.
De eerste groep, waaronder uw redacteur, ging op weg onder leiding van gids Otto Wolfs, die aan het begin een duidelijk verhaal vertelde over het belang van deze wandeling, elkaar bewust maken van de “lichtvervuiling” en welk effect het heeft op o.a. de dieren en het milieu.
Onderweg was er een stop bij Bert Jan Wolfs die een mooie presentatie deed over de dassen die in het gebied leven waar de wandeling plaats vond, voor sommige wandelaars was dit een verrassing, zij wisten niet dat deze prachtige dieren in dit gebied voorkwamen.
Na een korte stop waar een kopje koffie of warme chocolademelk voor de wandelaars klaar stond vertelde Jan Lantinga over andere bewoners van het gebied, de bevers en toonde ook de sporen die de dieren achter laten in hun territorium.
Een mooie wandeling in een bijzonder mooi gebied en ook nog eens zonder regen.
Geert Smit
Veel animo voor de wandeling in het dassengebied tijdens de Nacht van de Nacht in Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Veel animo voor de wandeling in het dassengebied tijdens de Nacht van de Nacht in Vlagtwedde