Westerwolde ontvangt Drieborg op de Barlage in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Na een weekje rust krijgt de competitie 2025 / 2026 komend weekend een vervolg met het spelen van de vijfde wedstrijd voor alle ploegen in de 4e klasse B. Zo ook voor Westerwolde, dat komende zondagmiddag haar derde thuiswedstrijd speelt in de thans lopende competitie en wel tegen Drieborg.

Ook het vorig seizoen troffen de opponenten van komende zondagmiddag elkaar in competitieverband. Thuis trok Westerwolde destijds de wedstrijd vrij gemakkelijk naar zich toe met een 5 – 0 overwinning, maar diegene die afgelopen februari aanwezig was in Drieborg herinnert zich vast en zeker nog het curieuze duel op een zwaar veld en de toch wel zwaarbevochten remise (4 – 4). Mede gelet op de stand op de huidige ranglijst belooft het zondagmiddag op De Barlage (zoals zo vaak het geval) weer een interessant treffen te worden tussen de Vlagtwedders en hun gasten uit Drieborg.

Drieborg

Drieborg neemt op dit moment de zesde plaats op de ranglijst in. Uit de vier gespeelde wedstrijden werden vijf punten behaald, verkregen door één keer te winnen, twee keer gelijk te spelen en een verliespartij. Het doelsaldo van de ploeg van trainer Kevin Weert is 10 – 11. Om aansluiting met de top van het klassement te behouden, zullen de Drieborgers er vast en zeker op gebrand zijn de punten mee terug naar huis te nemen.

Westerwolde

Westerwolde kent na vier wedstrijden nog steeds de ongeslagen status door twee keer te winnen en twee keer gelijk te spelen. De acht behaalde punten gaan vergezeld van een doelsaldo van 10 – 6. Voor de Westerwolders dus dan ook de taak om ook komende zondag de drie punten in eigen huis te houden om zodoende in het spoor van koploper Buinen te blijven. Het vertoonde spel van de eerste vier wedstrijden zal zonder meer garant staan voor het creëren van vele doelrijpe kansen die dan hopelijk nog beter benut zullen worden dan tot nu toe het geval was. Immers, het moge duidelijk zijn dat het scorend vermogen van de ploeg van trainer Mark Kruize best nog enigszins opgekrikt mag worden.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Drieborg is dhr. J. de Vries uit Veendam. De wedstrijd op het sportpark in Vlagtwedde begint om 14.00 uur. Pupil van de week is Raeven Heidekamp, spelend in Westerwolde JO11-1. Naast de entree voor de niet-leden van de club, wordt een ieder ook weer een programmablad met verloting aangeboden. Uiteraard is er de hoop dat deze programmabladen weer gretig aftrek nemen en dat de mooie prijzen aan het eind van de middag weer verdeeld kunnen worden.

Wedstrijdsponsoren

Nadat bij de laatste thuiswedstrijd tegen Veelerveen de vier hoofdsponsoren van de vereniging in gezamenlijkheid wedstrijdsponsor waren, is deze eer komende zondagmiddag weggelegd voor twee van die hoofdsponsoren en deze zijn derhalve dan ook nauw bij de vereniging betrokken. Samen zijn Beeldend Media en ECOtherm Vloerverwarming dan ook de bedrijven die komende zondagmiddag op De Barlage de wedstrijdbal aanbieden. Beide bedrijven zijn gevestigd aan de Prins Bernhardlaan in Vlagtwedde en worden gerund door de zwagers Wim Eelsing en René Meems. Beide hoofdsponsoren van de vereniging vonden het dan ook geen enkel probleem om al weer enige tijd geleden vol trots met de aangeboden bal te poseren voor een passende foto.

Bron en foto’s: HJ Pleiter/vv Westerwolde

Catharina Glazenburg