BLIJHAM – Zanggroep Friends uit Blijham zoekt een dirigent
Zaterdagmorgen waren Ton van Doorn en Jaap Stik van Zanggroep Friends uit Blijham te gast bij Wietze de Roo in het programma Dieverdoatsie op Radio Westerwolde.
Zanggroep Friends is een gemengde groep met 41 leden die licht klassiek, populair en evergreens zingen.
Dit doen zij vierstemmig, zij zingen in het Engels, Duits, Nederlands en in het Gronings.
In de maand december treden zij meerdere keren op als Dickens Koor met een kerstrepertoire.
Daarbij treden zij ook graag op bij speciale gelegenheden evenementen en organiseren zij ook 1 keer per jaar een concert.
Zij vertelden dat hun huidige dirigent per 1 januari 2026 gaat stoppen en zij dringend op zoek zijn naar een nieuwe dirigent die zelf ook piano speelt.
De repetities vinden elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur plaats in het gebouw van de Schietvereniging in Blijham.
Meer informatie kunt u vinden op de site https://www.zanggroepfriendsblijham.nl/
Geert Smit
