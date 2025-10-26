Bands strijden om plek in voorprogramma feestweek De Maten 2026

TER APEL – Stichting De Maten Verbindt organiseerde gisteravond een spetterende muzikale avond in Dorpshuis De Vluchtweide!
Vijf rockbands streden gisteravond om een felbegeerde plek in het voorprogramma van het feestweekend op 11, 12 en 13 september 2026 ter gelegenheid van 50 jaar PB De Maten. Dit waren: Clean Stream, The Red Titty Birds, The Cleveland Streamers, Cassette Band en BlueAtics.
De avond werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Westerwolde, Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen en het Hesse Fonds.
Het is bij de redactie nog niet bekend welke band heeft gewonnen.
Foto’s: André Dümmer