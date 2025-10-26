Café Klassiek op de zondagochtend

VEENDAM – Op zondag 2 november presenteert vanBeresteyn een nieuwe editie van Café Klassiek. In het gezellige Grand Café kunt u deze ochtend genieten van klassieke muziek in een intieme setting, onder het genot van een kop koffie. De optredens worden georganiseerd in samenwerking met de School voor Muziek, Dans & Theater Veendam.
Deze zondagochtend treden de getalenteerde Marieke Renkema (dwarsfluit) en Irina Osetskaya (piano) op. Het zachte geluid van de dwarsfluit en de warme klanken van de piano zijn een prachtige combinatie.
Datum: zondag 2 november 2025
Aanvang: 11.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn