Damclub Winschoten oogst lof op “Kids Fun Day’s” in Sporthal Winschoten

WINSCHOTEN – De organisatie “Kids Fun Day’s Oldambt” onder leiding van Wilma Hassinck had tijdens de Herfstvakantie in sporthal Winschoten aan belangstelling niet te klagen. Evenals voorgaande jaren trok dit evenement namelijk weer veel belangstellenden uit de regio Oost-Groningen naar sporthal Winschoten.
Dit was de 9e editie van de zogenaamde “Doe-dagen”, om kinderen in de basisschoolleeftijd in staat te stellen kennis te laten maken met een diversiteit aan vrijetijdsbesteding. Ruim voor de spetterende opening op dinsdagmiddag keken de basisschoolleerlingen ook deze editie weer reikhalzend uit naar deze ontspannen middagen. “Het begon op dinsdagmiddag” vertelt Geert Lubberink, “met aansluitend ook woensdag- en donderdagmiddag, waarbij de jongelui uit Oost-Groningen kennis konden maken met diverse springkussens, knutselen, rolschaatsen, een diversiteit aan clinics en op het “denksportplein” was gelegenheid om de hersencellen te stimuleren, tijdens een partijtje dammen en/of schaken”.
Damclub Winschoten
De crew van Damclub Winschoten gaf alle drie dagen acte de préséance op het zogenaamde “Denksportplein” in de kern van de sporthal. Op een laagdrempelige manier en in een ongedwongen sfeer konden de basisschoolleerlingen in alle rust een partijtje spelen waarbij alle spelregels regelmatig de revue passeerden. Vooral aan het achteruit slaan en meerslag werd veel aandacht besteed. Op het zogenaamde demonstratiebord werd tevens de “Coup Turc” oftewel “Turkseslag” verduidelijkt. In deze situatie moet namelijk eerst de combinatie in zijn geheel worden uitgevoerd om daarna alle geslagen schijven te verwijderen van het bord. Het slaan en eerst de combinatie uitvoeren is sowieso verplicht, echter bij de Coupe Truc gaat het om 4 geslagen schijven.