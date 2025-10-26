Dijkdoorgangen Delfzijl gesloten

DELFZIJL – Vanmiddag hebben we te maken met hoogwater op zee. Daarom heeft het waterschap de dijkdoorgangen in Delfzijl vanmorgen om half elf gesloten.
Rijkswaterstaat voorspelt rond 13.50 uur een waterstand van NAP +3.10 meter. De dijkdoorgangen in Delfzijl sluiten altijd vanaf +3.00 meter. De haven van Delfzijl is tijdelijk afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is, worden de wegen weer opengesteld.
Protocol is om drie uur van tevoren de dijkdoorgangen te sluiten. De sluiting voert waterschap Noorderzijlvest samen met collega’s van Waterschap Hunze en Aa’s uit.