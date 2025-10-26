Explosies bij woning Troelstrastraat blijven onder de radar

VEENDAM – Na de recente vuurwerkexplosies aan de Dr. Bekenkampstraat, waarbij de politie een mobiele camera-unit plaatste om de veiligheid te vergroten, blijkt dat ook aan de Troelstrastraat in Veendam eenzelfde type camera is neergezet. Opvallend genoeg gebeurde dit op dezelfde avond.
Volgens buurtbewoners waren er bij een woning aan de Troelstrastraat de afgelopen weken twee explosies: de eerste ongeveer zes weken geleden, de tweede twee weken geleden. Op sociale media wordt zelfs gesproken van een mogelijke aanslag.
Tot nu toe ontbreekt officiële berichtgeving over deze incidenten, meldt parkstadveendam.nl. Ook een getuigenoproep, zoals bij andere gevallen wel gebeurde, bleef uit.
De stilte rondom de gebeurtenissen roept vragen op. Waarom doet de politie geen oproep aan mogelijke getuigen? Vooralsnog blijft het bij signalen uit de buurt en berichten op sociale media. Na dit weekend wordt meer duidelijkheid verwacht.