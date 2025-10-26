Filmavond in Hof van Sellingen

SELLINGEN – Zaterdag 15 november a.s. houdt Filmclub Sellingen weer een filmavond. Tijdens deze avond zullen 3 korte films vertoond worden.
De 1e film heet ‘De man, de hond en de soldaat’ en is opgenomen in 1975 in Sellingerbeetse. Het betreft een oefenproject van Willem van der Linde (een klasgenoot van Dick Maas) voor de filmacademie. In de film figureren een aantal Sellingers, destijds kinderen. Erg leuk om te zien! Wie herkent ze? (Zie foto) Op verzoek van één van deze figuranten is de film getraceerd en gedigitaliseerd. Zowel het opsporen als het digitaliseren was een uitdaging, aangezien de 16mm zwart-wit film een extern magnetisch geluidsspoor heeft.
Na een korte pauze maken we een sprong vooruit in de geschiedenis, van 1975 naar 2025. Ook springen we van de Beetse naar Ter Borg. Of is het ‘Ter Borch’? Deze film is gemaakt in opdracht van de ‘J. en A. Ter Borg stichting’ en was onlangs te zien tijdens de open monumentendagen. Het gaat over de geschiedenis van de boerderijen en bewoners uit Ter Borg. De voertaal is grotendeels Gronings, maar … de film is ondertiteld.
Na weer een korte pauze springen we 30 jaar terug in de tijd met een luchtige film. Opgenomen in 1995, in Sellingen. Het straat- en tijdsbeeld is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Ten goede? U mag het zeggen!
Wanneer: 15 november a.s.
Waar: Hof van Sellingen
Tijdstip: 19:30 uur
Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats?
Reserveer dan via: filmclubsellingen@gmail.com
Let op: vol = vol!