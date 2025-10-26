Geslaagde eerste editie van de Paas Totaalafbouw & Stukadoors Pony Kür Avond 2025

VLAGTWEDDE – Bij manege De Woudruiters in Vlagtwedde vond zaterdag 25 oktober de 1ste Paas Totaalafbouw & Stukadoors Pony Kür Avond plaats. Een avond vol muziek, sportieve spanning en plezier, waarin jonge ruiters hun kürproeven met veel enthousiasme presenteerden aan een enthousiast publiek.
Onder het motto “De jeugd heeft de toekomst” stond de avond geheel in het teken van talentontwikkeling en de samenwerking tussen ruiter en pony. In de sfeervol aangeklede manege reden de combinaties hun kür op muziek met overtuiging en uitstraling. De jury prees niet alleen de technische uitvoering, maar ook het plezier en de harmonie tussen ruiter en pony – precies waar de PaasZomerCompetitie om bekendstaat.
“De reacties van publiek en deelnemers waren enorm positief,” vertelt de organisatie tevreden. “Het is fantastisch om te zien hoeveel plezier en passie de jeugd in de sport brengt. Deze avond laat zien dat er veel talent is, en dat we samen kunnen genieten van prachtige sport in een positieve sfeer.”
De Paas Totaalafbouw & Stukadoors Pony Kür Avond werd mede mogelijk gemaakt door De Recht Dressage, Stal Tunxdorff en Epplejeck Groningen. Dankzij hun steun, de inzet van vrijwilligers en de enthousiaste deelname van ruiters en eigenaren, werd de eerste editie een groot succes.
Bekijk hier alle foto’s van de Küravond: Fotoalbum Pony Kür Avond 2025
Bekijk hier de foto’s van de prijsuitreikingen: Fotoalbum Prijsuitreikingen Pony Kür Avond 2025
Foto’s: Freerk Boskers