Honderden Groningse leraren aan de slag met vitaliteit in Martiniplaza



GRONINGEN – Op 29 oktober 2025 komen honderden leraren bijeen in Martiniplaza voor een grootschalige studiedag over vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid. Een van de aanleidingen voor dit initiatief is de landelijke trend waarin de onderwijskwaliteit steeds meer onder druk staat. Omdat gezonde, vitale en veerkrachtige leraren de basis vormen voor goed onderwijs, organiseert Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG), in samenwerking met FC Groningen in de Maatschappij en OnderwijsStudiedag.nl, een studiedag die in zowel omvang als opzet uniek is binnen het onderwijsveld.



Het programma biedt een bijzondere line-up van sprekers, onder wie Dionne Stax, Arjen Robben, Sander de Kramer, Herre Zonderland, Lonneke van Dasler en Mark Tigchelaar. Naast inspirerende lezingen nemen de deelnemers deel aan actieve workshops, gericht op vitaliteit op de werkvloer én thuis. De sporthal, die een avond eerder nog het decor vormt voor een wedstrijd van basketbalteam Donar, wordt speciaal voor deze gelegenheid omgetoverd tot een inspirerende arena waar sport, energie en onderwijs letterlijk samenkomen.



In augustus van dit jaar luidde Ad Verbrugge, hoofddocent aan de Vrije Universiteit en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland, de noodklok en stelde dat “de staat van het Nederlandse onderwijs ronduit slecht en zeer zorgwekkend is.” Hoewel de onderwijskwaliteit bij SOOOG goed is, ziet bestuurder Jaap Hansen dat zonder actie ook in Groningen de kwaliteit onder druk kan komen te staan. Volgens hem is investeren in personeel, en minstens zo belangrijk: hun vitaliteit, van essentieel belang.



Jaap Hansen: “Bij SOOOG investeren we in de professionele én persoonlijke groei van onze medewerkers. Dankzij hun vakmanschap en passie voor de ontwikkeling van kinderen maken zij elke dag het verschil. Onderwijs is topsport, en daarom zetten wij sterk in op de vitaliteit van onze leraren. Deze studiedag is voor ons het startpunt van een langdurig traject om de vitaliteit van onze onderwijsprofessionals structureel te bevorderen, en biedt inspiratie om te blijven bouwen aan het beste onderwijs voor onze leerlingen.”



SOOOG treedt op als initiatiefnemer en werkt voor de organisatie van de studiedag samen met FC Groningen in de Maatschappij en OnderwijsStudiedag.nl.

Jaap Hansen licht toe: “Wij willen dat deze studiedag tot in detail is doordacht en professioneel georganiseerd. Daarom werken we samen met OnderwijsStudiedag.nl, specialist in het ontwikkelen en uitvoeren van studiedagen voor het onderwijs. Daarnaast is FC Groningen in de Maatschappij een belangrijke partner. Zij zetten zich in voor het terugdringen van bewegingsarmoede in Groningen en omgeving. Samen delen we het doel om de vitaliteit in de regio te versterken.”