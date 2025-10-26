Jarige Millennium-Leed verzorgt feestelijk optreden in de Noorderbak

ROSWINKEL – Gisteren was in de Noorderbak te Roswinkel jubileumoptreden van het koor van Millennium – Leed.
Het koor Millennium-Leed uit Emmer-Compascuum is op 24 oktober 2000 opgericht. Zij vieren dit jaar het 25 jarig jubileum. Gisteravond verzorgde het koor een optreden in de Noorderbak te Roswinkel. Voor een goed gevulde zaal brachten ze een feestelijk en gevarieerd programma ten gehore.
In de pauze kwam ook de familie Siepel uit Siepelveen weer langs. Ze waren niet goed genoeg voor het koor van André Rieu, maar mochten in de Noorderbak wel hun optreden verzorgen.
Foto’s: Gerda Boeijing