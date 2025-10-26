Magisch Samhain zorgt voor spektakel in Vesting Bourtange

BOURTANGE – Dit weekend staat vesting Bourtange op de kop tijdens Magisch Samhain.
Samhain is een van de oudste mythische feesten en wordt al duizenden jaren gevierd. Voor de Kelten was dit het begin van het nieuwe jaar. Het feest houdt verband met de seizoenswisseling en de cyclus van het leven, waarbij de grens tussen onze wereld en de geestelijke wereld broos en dun wordt.
Magisch Samhain in Vesting Bourtange behoort inmiddels tot de mooiste fantasyfestivals in Nederland. Dit weekend staat de vesting bol van de magische acts, steampunk, bijbehorende standhouders, een kinderplein en volop muziek op twee podia. Vele magische figuren: elfen, heksen, druïden, geesten en demonen nemen de vesting in.
Ook is er aantal spectaculaire stelloopacts, zoals Red Act, een show van internationale allure. Daarnaast zijn er optredens van diverse straatartiesten, goochelaars en jongleurs. De zaterdagavond werd afgesloten met een vuurshow bij de molen.
Vandaag kunt u Magisch Samhain nog tot 18.00 uur bezoeken.
Foto’s: Hans Graveland