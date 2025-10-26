Magisch Samhain zorgt voor spektakel in Vesting Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 26 oktober 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIG EN GUUR | NA MORGEN RUSTIGER

Het is ook vandaag weer een gure dag met regen en wind: het is pas in de namiddag en het begin van de avond dat het tijdelijk wat rustiger en droger wordt. Maar tot die tijd hebben we windkracht 4 tot 6 en zijn er windvlagen van 50 tot 60 km/uur. Warm is het zeker ook niet: de temperatuur schommelt rond de 10 graden.

Morgen is er niet veel verandering en dat begint al later vanavond, want dan komt vanuit het westen een zone met regen, waarna er in de nacht en morgen weer perioden met enkele buien zijn. Dat wordt afgewisseld met opklaringen, maar veel zon is er ook morgen niet. Maximum morgen opnieuw rond de 10 graden en tot de avond weer windkracht 4 tot 6 met windvlagen.

Dinsdag is er iets minder wind en in de ochtend is het regenachtig, in de middag is het droger met opklaringen. Dat is dus “licht” wisselvallig weer en dat lijkt zich woensdag en daarna door te zetten, hoewel de donderdag of de vrijdag helemaal droog zou kunnen zijn. Maar er is dan duidelijk minder wind dan vandaag en morgen.