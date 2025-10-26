Muziekvereniging Excelsior ’65 Bellingwolde viert 60-jarig jubileum met sprankelend concert

BELLINGWOLDE – Muziekvereniging Excelsior ’65 vierde vanavond haar 60-jarig jubileum met een feestelijk concert in de Magnuskerk in Bellingwolde. Het werd een avond vol muziek, herinneringen en bijzondere momenten, waarbij het plezier in samen muziek maken duidelijk centraal stond. In De Karspel, was een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de vereniging ingericht.

Onder leiding van dirigente Geertje Nobbe-Klap trakteerde het orkest het publiek op een gevarieerd programma – van klassiek tot pop en van rock tot moderne composities. Drie nieuwe leerlingen, waarvan de jongste acht jaar is, speelden samen het liedje: op een grote paddenstoel. Tijdens het nummer Mombassa Beat was Wim van der Laan solist op saxofoon. Ook het enthousiaste leerlingenorkest lieten van zich horen. Zij behaalden eerder dit jaar een mooie prijs bij een landelijke wedstrijd van componist Ivo Kouwenhoven met een eigen ingestuurd muziekstuk, dat uiteraard ook tijdens het jubileumconcert werd gespeeld.

De avond werd geopend door voorzitter Rita Schutte, terwijl Inkrid Feil optrad als ladyspeaker. Namens de gemeente Westerwolde was burgemeester Jaap Velema aanwezig. Hij haalde warme herinneringen op aan zestig jaar Excelsior en blikte terug op de rijke geschiedenis van de vereniging.

Die geschiedenis begon al in 1899, toen een oproep in de krant leidde tot de oprichting van een muziekgroep die in 1933 “Christelijke Muziekvereniging Samenwerking” ging heten. Op 19 november 1965 werd tijdens een bijeenkomst in Ons Gebouw officieel Excelsior opgericht – een naam die “steeds hoger” of “steeds beter” betekent. In 1966 volgde de koninklijke goedkeuring, destijds nog verplicht voor muziekverenigingen.

Excelsior kende hoogtepunten, zoals de eerste prijs bij het concours in Finsterwolde in 1969 en optredens tijdens dorpsfeesten en het 25-jarig ambtsjubileum van koningin Juliana in 1973. In de jaren tachtig bloeide de vereniging met een drumband en majorettes, maar in de decennia daarna daalde het ledenaantal drastisch. Rond 2010 bleef er nog maar een handvol trouwe leden over. Toch deed Excelsior haar naam eer aan: de vereniging krabbelde op, groeide na corona weer en is tegenwoordig actief bij lokale evenementen als de bevrijdingsoptocht, kerstmarkt en sinterklaasintocht.

Tijdens het jubileumconcert waren er meerdere bijzondere momenten. Hendrik Schutte, oud-dirigent en sinds zijn zestiende lid van de vereniging, werd gehuldigd voor 60 jaar lidmaatschap. Hij ontving een insigne en oorkonde uit handen van zijn twee kleindochters, die eveneens in het orkest spelen. Lineke Pals, bijna 82 jaar, werd benoemd tot erelid voor haar 50-jarig lidmaatschap en kreeg eveneens een insigne en oorkonde uitgereikt. Ook Engelke Perton, die sinds 1982 lid is, werd vanwege gezondheidsredenen benoemd tot erelid.

Als eerbetoon aan zijn jarenlange inzet mocht Hendrik Schutte het laatste nummers voor de pauze dirigeren; een ontroerend moment dat door het publiek met een daverend applaus werd ontvangen.

Na afloop werden sponsoren Plus en Texaco Metting, evenals de vrijwilligers van de Magnuskerk, bedankt voor hun steun.

Het jubileumconcert was een groot succes en smaakt naar meer: Excelsior ’65 wil van dit muzikale samenzijn een jaarlijks terugkerend evenement maken. Nieuwe leden zijn van harte welkom om mee te spelen – want bij Excelsior draait het, al zestig jaar lang, om samen muziek maken én plezier hebben.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

HIER vindt u alle foto’s in 2 delen