Westerwolde verliest in ultime slotfase met 2-1 van Drieborg

VLAGTWEDDE – Dat het nemen van strafschoppen een specifieke kunst is, bleek zondagmiddag 26 oktober nog maar weer eens overduidelijk aan de kant van Westerwolde in hun wedstrijd in eigen huis tegen Drieborg. Twee toegekende strafschoppen konden in de tweede helft niet in een doelpunt worden omgezet, waardoor Westerwolde verzuimde in dit alleszins beslissende stadium van de wedstrijd afstand te nemen van tegenstander Drieborg. Lang bleef de score hierdoor in evenwicht, maar in de ruim toebedeelde extra tijd was het Drieborg dat de volle winst mee naar huis nam. Sven Glazenburg was de gevierde man binnen de ploeg van trainer / speler Kevin Weert. Met zijn tweede treffer van de middag liet hij de elf van Westerwolde, maar ook haar kleumende aanhang, met lege handen achter en kroonde de lange spits zich hierdoor zonder twijfel tot man van de wedstrijd.

De eerste helft van dit gemiddeld weinig amuserende duel was net als het weer: bar slecht. Hoewel beide ploegen hun uiterste best deden de openingsgoal van de wedstrijd te maken, lukt dit bij lange na niet. Mede door de wind en het “snelle” kunstgrasveld ging er aan beide kanten van alles mis. Misschien was het wel Drieborg dat op voorsprong had kunnen komen, zonder tot echt uitgespeelde kansen te komen. Het waren de spelhervattingen in de vorm van corners en vrije trappen die van de kant van de bezoekers nog voor het meeste gevaar zorgden. Ook Westerwolde kon aanvallend geen vuist maken en met de bekende brilstand stuurde arbiter De Vries uit Veendam beide ploegen dan ook naar de thee.

Iets wat bij Westerwolde de laatste jaren (en wie weet misschien wel nooit) is voorgevallen, gebeurde in de tweede helft. Een tweetal terecht toegekende strafschoppen werd niet benut en vaak is het dan dat een dergelijke ploeg zodoende het onheil over zich zelf afroept. En hoewel het daar aanvankelijk niet op leek, was het Drieborg dat in dit bedrijf over het grootste scorend vermogen beschikte. Al in de 49e minuut was het de geheel vrijstaande Sven Glazenburg die een voorzet vanuit een vrije trap in één keer op de pantoffel nam en daarmee doelman Timmer van Westerwolde totaal kansloos liet: 0 – 1. Na een kwartier in de tweede helft had Westerwolde de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen, nadat een overtreding op Tex van Kalmthout werd bestraft met een penalty. Kevin v.d. Laan had het vizier echter niet scherp staan en schoof de bal ruim voorbij het doel van keeper en aanvoerder Julan Smeins van Drieborg. Toch maakte Westerwolde vrij snel daarna de op dat moment verdiende gelijkmaker. Vanuit een corner vanaf links was het captain Rudolf Riks die in de 69e minuut bij de tweede paal de bal ongehinderd kon binnen tikken: 1 – 1. Even dachten de Vlagtwedders op rozen te zitten, toen in de 75e minuut leidsman De Vries opnieuw naar de stip wees, nadat René v.d. Laan door twee spelers van Drieborg onreglementair in de mangel werd genomen. Nu was de veel scorende spits het zelf die net als broer Kevin de touwen niet wist te vinden. Zijn niet al te sterk ingeschoten strafschop werd op vakkundige wijze gepareerd door keeper Smeins. En toen iedereen zich al verzoende met een gelijkspel, was het Drieborg dat toesloeg. Nadat doelman Erwin Timmer een niet rake trapbeweging binnen het eigen strafschopgebied richting een tegenstander maakte, legde arbiter de Vries, die even de controle over de wedstrijd dreigde te verliezen, de bal juist buiten het strafschopgebied. Voor Sven Glazenburg maakte het niet uit of het een penalty moest zijn of dat het een directe vrije trap werd. Ongenadig hard joeg hij de bal in de 96e minuut achter Timmer en zorgde op deze manier voor een ongekende vreugde-explosie bij de Drieborgers en daarmee geheel Westerwolde in mineur achterlatend.

Gelet op alle bovengenoemde feiten die met name in het tweede deel van deze wedstrijd vielen te noteren, een terechte, over hen zelf afgeroepen nederlaag voor de mannen van trainer Mark Kruize. Misschien dat pupil van de week Raeven Heidekamp het duel nog wel het beste samenvatte; zij drukte het stempel “dramatisch” op een van de slechtste wedstrijden van de kant van Westerwolde de laatste tijd. Veel tijd om uit te huilen is er niet voor de Vlagtwedders, want volgende week zondag wacht om 14.00 uur het uitduel tegen Bareveld. Dus snel herpakken en wie weet de komende week maar eens wat extra trainen op het nemen van strafschoppen. Want die zullen er ook de komende wedstrijden vast en zeker worden gegeven en dus ook moeten worden genomen …….

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Wilco Huls (80e min. Ben Ophof) – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Peter Beens – Tim Huls (90e min. Kjell Luijten) – Kevin van der Laan – Luca Kiers (65e min. Julian Smid) – Joran Luijten (65e min. Lars te Bokkel) – René van der Laan – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. J. de Vries uit Veendam

Amusementswaarde: 5,5

Toeschouwers: 80

Foto’s: HJ Pleiter