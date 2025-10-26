Winterfeelings bij Hof van Sellingen

SELLINGEN – Al 35 jaar luidt men bij Hof van Sellingen met Winterfeelings de feestmaanden in drie dagen vol warmte, lichtjes en (h)eerlijke gezelligheid in.
Vrijdag 31 oktober is bij Hof van Sellingen/ Fleurestiek de feestelijke kick-off van Winterfeelings. Vanaf 18.00 tot 22.00 uur gaan de lichtjes aan en vullen dennen, kaneel en warme Aspen de lucht. Je dwaalt door diverse gezellige ruimtes elk met eigen winterlook vol kerst en winterdecoratie, cosy hoekjes en cadeautips voor onder de boom. Ook zaterdag 1 en zondag 2 november gaan ze van 11.00 tot 18.00 uur gezellig door op de Dorpsstraat 8 te Sellingen.
Toegang is gratis