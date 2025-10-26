WVV gelukkig met een punt tegen Buitenpost

WINSCHOTEN – Het was allemaal niet best wat er te zien was op het veld in Winschoten. Waar volgens de vele aanwezige Friese supporters in het duel vorig seizoen hun ploeg ook de betere was, was WVV er toen met countervoetbal toch nog met de winst vandoor gegaan. Vanmiddag werd er aan beide kanten niet gescoord, al hadden de Friezen hier gezien hun betere spel nog het meest recht op.



Door Gert Meulman

Gevoetbald werd er op het gewone gras en niet op het naast gelegen kunst en dit kon ook best, al was het voor beide ploegen wat aan de zware kant. Winschoter doelman Tim Lugies moest al vroeg in de wedstrijd voor zijn ploeg aan de bak toen een Buitenposter vervaarlijk op doel schoot.

Rond de tiende minuut mazzelde WVV en vooral hun laatste man en aanvoerder Calvin Molenkamp, die een doorgebroken speler aan het shirt hangend van een verdere solo naar het doel afhield. Scheidsrechter Jasper Ottens besloot tot ieders verbazing tot het geven van een gele kaart. Molenkamp ging daarna nog een keer wat geelwaardige duels aan en trainer Gerard Wiekens besloot terecht om zijn aanvoerder na een half uur spelen naar de kant te halen. Daan Hector nam zijn plaats in.

Even voor de wissel scoorde bij één van de sporadische aanvallen van de Winschoters spits Bo van Lent, hij stond echter in buitenspelpositie. Na dik een half uur spelen in de eerste helft had de bezoekende ploeg van trainer Berry Zandink alsnog op een 0-1 voorsprong kunnen komen, het schot van dichtbij van Rik Weening verdween echter in het zijnet. Het spel van de Winschoters bleef vooral slordig en zonder veel overtuiging, Thijs Hateboer kreeg nog geel voorgehouden.



In de tweede helft was het eigenlijk hetzelfde verhaal. Buitenpost maakte het spel en WVV kwam er zo af en toe nog een keer uit. Zo had Sten Bruins de kans van de middag om zijn ploeg toch nog naar een overwinning te schieten. Zijn schot bleek te zwak en te onnauwkeurig en verdween met een boogje langs de verkeerde kant van de paal. De dit seizoen van de jeugd van Emmen teruggekeerde Silvinho Ibrahim werd naar de kant gehaald en Sven Jager kwam voor WVV binnen de lijnen. Daan Hector besloot nog voor zijn eigen doel langs uit te verdedigen en de bal daardoor uitermate slordig in te leveren, waarna Gerbrand Waaksma maar net langs de paal mikte. Vlak voor het eindsignaal schoot de dit seizoen van Winsum overgekomen Buitenpost spits Jered Faleye nog boven de geklopte Lugies op de lat.

Gerard Wiekens (trainer WVV): Ik denk dat we met het puntje tevreden kunnen wezen. Denk dat zij met name op het laatst van de wedstrijd de beste kansen hadden. We kunnen gelukkig zijn met een puntje, maar dat puntje schiet niet zoveel op en dat is een beetje het probleem. Als je kijkt naar de wedstrijd dan hebben zij misschien wel tien corners gehad en wij er maar één. En dat zij drie vrije trappen rond de zestien hebben gehad, dus uiteindelijk hadden zij meer kans om een doelpunt te maken dan wij. Als je de competitie bekijkt dan is het wel vrij pittig. Wij doen het met eigen jongens en iedereen betaald contributie. Ik denk dat we een goed team hebben voor de eerste klasse, maar die andere teams hebben wel wat meer mogelijkheden om hun team beter te maken. Het zal net als vorig jaar een pittig seizoen voor ons worden, voor ons is het zaak om er gewoon in te blijven. Het veld was vandaag lastig te bespelen voor beide kanten en ik vind wel dat we beter kunnen dan we hebben laten zien. Als je kijkt in de tweede helft hadden Sten Bruins en Rik Wubs twee goeie kansen. Als je dan de nul houdt dan win je hem ook nog met twee nul. Ik denk dat je gewoon blij mag zijn dat er nog een Oost-Groninger team op dit niveau speelt. Dat we soms wat moeilijker voetballen heeft ook te maken met de tegenstander. Het is een zware competitie. Als je al die clubs bekijkt die bij ons in de competitie zitten, het zijn allemaal grote verenigingen met heel veel sponsors, die ook echt betalen en spelers aantrekken. Dan vind ik het knap dat een club als WVV dan nog gewoon in de eerste klas spelen.

Foto’s: Gert Meulman