Afscheidsfeest Harbourclub wordt in stijl gevierd

WINSCHOTEN – Op 1 november wordt in de HarbourClub Winschoten een Farewell Jazzparty georganiseerd.

Het afscheidsfeest van de Harbourclub in de Tramwerkplaats aan de Havenkade West op zaterdag 1 november wordt muzikaal omlijst door DJ Duke Zilla. Vanuit een enorme passie voor old school muziek, draait DJ Duke Zilla de lekkerste hoofd- en hartverwarmende soul, jazzfunk. Altijd op zoek naar de fijnste grooves van weleer. Puttend uit een enorme collectie, en met jarenlange ervaring, weet hij altijd een feestje te maken op de dansvloer.

Wouter Hamel’s NightClub, een virtuoos en meeslepend muziekspektakel brengt een elegante mix van jazz, soulfunk en klezmer: tijdloos, origineel en stijlvol. Samen met zijn strak spelende band brengt Hamel zwoele, pakkende jazzy liedjes waarmee hij meerdere gouden en platina hits scoorde, zowel in binnen- als buitenland.

Marjan Bey, het kunst- en designbrein van de Club, ontwierp een magazine, een blijvende herinnering. Marjan: “Overdrijven, fantaseren, verhalen, charmeren. Daar zijn de mannen natuurlijk goed in. Dat neemt allemaal niet weg dat ik het heerlijk vond om dit blad te maken. Wat ik stiekem hoop, is dat we ons toch een beetje gaan vervelen en een nieuw, klein, spannend avontuurtje verzinnen”. Tijdens de farewell party, wordt het magazine officieel overhandigd aan de gasten. Een blijvende herinnering aan een bijzondere tijd.

Naast muziek is er een Duizend en één nacht buffet.

Aanmelden via marjan@harbourclubwinschoten.nl

Zo komt in de HarbourClub een einde aan elf jaar muziek, kunst, heerlijk eten, tranen en lachen aan de Rensel in Winschoten. De gemeente Oldambt wordt opnieuw volledig eigenaar van de Tramwerkplaats. In 2017 werd de toenmalige Tramwerkplaats door uitbaters Wilbert van der Splinter en Leo Jansen (Festina Lente) overgenomen van de gemeente Oldambt. Onder de titel Harbour Jazzclub bouwden zij een bekende horecagelegenheid op. Eind 2024 gaven zij aan te stoppen met de HarbourClub en klaar te zijn voor een volgende stap in hun carrière.

De gemeente heeft met Festina Lente overeenstemming bereikt dat de voormalige Tramwerkplaats weer in eigen handen komt. Een van de belangrijkste redenen voor de gemeente Oldambt voor de ‘terugkoop’ is, om zo de regie te behouden over de verdere ontwikkeling van het gebied rond de Havenkade en de Rensel, oftewel ‘Het Waterkwartier’.