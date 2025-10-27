Allerzielen in de kerken van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde

WESTERWOLDE – Allerzielen is de dag om te bidden voor de zielen van overledenen. Dit is een traditie vanuit de katholieke kerk. Vanuit de Protestantse kerken worden leden herdacht in de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de eeuwigheidszondag, voordat de adventsperiode begint. Maar binnen de Protestantse kerken wordt ook meer aandacht gegeven aan Allerzielen op 2 november. Dit om naast gemeenteleden van onze kerken ook mensen uit onze dorpen de gelegenheid te geven de doden te herdenken.
Onze vier kerken zijn daarom op zondag 2 november van 19:00 uur tot 20:00 uur open.
Eenieder die dat wil kan dan d.m.v. het branden van een (gratis) kaarsje denken aan iemand die er niet meer is. U bent van harte welkom om dit te doen om zo even stil te staan bij iemand die u lief was en die u op deze manier extra wilt herdenken.
Namens de Protestantse gemeenten Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde.
Astrid Lüürssen, scriba