PEKELA – Het nieuwe concertprogramma seizoen 2025 – 2026 van de Culturele Commissie Pekela toont een gevarieerd aanbod.
De concerten zijn op de volgende data:
2 november : Ierse Muziek FLING (Albatros gebouw 11.00 uur)
30 november: Akoestisch Trio Gerry Wolthof (Albatros gebouw 15.00 uur)
25 januari: The Wieners play Hank Williams (De Riggel, Boven Pekela, 15.00 uur)
1 maart : Noordballaden door Linde Nijland, Otto Groote en Bert Ridderbos (Albatros gebouw 15.00 uur)
Noteer de data alvast in uw agenda! Inde onderstaande flyer vindt U meer informatie.
U kunt zich aanmelden via info@sccpekela.nl
Culturele Commissie Pekela Harm Norder