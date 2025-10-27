Westerwolde Weerbericht van: Maandag 27 oktober 08.30 uur door Jules Geirnaerdt

IETS MINDER BUIEN | MAAR NOG WISSELVALLIG

Het is nog een wisselvallige toestand, maar de meeste buien zijn naar het zuiden weg en zijn in Duitsland en het noorden. Maar evengoed vallen er verspreid een paar buien, afgewisseld door enkele opklaringen. Het is fris met een temperatuur van 10 tot 12 graden en er staat een matige tot krachtige west-noordwestenwind.

Vanavond is het meest droog maar in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen begint ook regenachtig maar gaandeweg wordt het droger met een paar redelijke opklaringen. Maximum morgen rond 12 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten (windkracht 3 tot 5).

De woensdag begint daarna juist droog maar dan is er later kans op regen, donderdag zou een helemaal-droge dag kunnen worden. Maar in grote lijnen blijft het dus een beetje wisselvallig, ook aan het einde van de week.