Culturele Commissie Pekela presenteert concertprogramma seizoen 2025 – 2026

Foto ingezonden door Bas Sijpkes
- CG - Gemeente Pekela

PEKELA – Het nieuwe concertprogramma seizoen 2025 – 2026 van de Culturele Commissie Pekela toont een gevarieerd aanbod.

De concerten zijn op de volgende data:

2 november : Ierse Muziek FLING (Albatros gebouw 11.00 uur)

30 november: Akoestisch Trio Gerry Wolthof (Albatros gebouw 15.00 uur)

25 januari: The Wieners play Hank Williams (De Riggel, Boven Pekela, 15.00 uur)

1 maart : Noordballaden door Linde Nijland, Otto Groote en Bert Ridderbos (Albatros gebouw 15.00 uur)

Noteer de data alvast in uw agenda! Inde onderstaande flyer vindt U meer informatie.

U kunt zich aanmelden via info@sccpekela.nl

Culturele Commissie Pekela Harm Norder

