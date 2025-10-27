LOON – Zondag 9 november wordt door Nationaal Park Drentsche Aa een excursie over de geschiedenis van de boermarke, de ontwikkeling van boerenbedrijvigheid vanaf de steentijd tot nu en de invloed daarvan op het esdorpenlandschap georganiseerd. Drentsche Aa gidsen vertellen over de veldnamen langs de wandelroute die leidt over de oude es van Loon, langs het hunebed, een fraaie pingoruïne en de Koeweg tot de boerderij van de familie Uiterwijk waar uitleg gegeven wordt over het huidige boerenbedrijf.
Tijd: 10:00 tot 13:00 uur, start: De Brink van Loon, hoek Gasterenseweg – Peeloërweg in Loon
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.
Excursie boeren en landschap van steentijd tot ruilverkaveling
LOON – Zondag 9 november wordt door Nationaal Park Drentsche Aa een excursie over de geschiedenis van de boermarke, de ontwikkeling van boerenbedrijvigheid vanaf de steentijd tot nu en de invloed daarvan op het esdorpenlandschap georganiseerd. Drentsche Aa gidsen vertellen over de veldnamen langs de wandelroute die leidt over de oude es van Loon, langs het hunebed, een fraaie pingoruïne en de Koeweg tot de boerderij van de familie Uiterwijk waar uitleg gegeven wordt over het huidige boerenbedrijf.