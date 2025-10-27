Heel Nederland Leest bij bibliotheken Westerwolde

WESTERWOLDE – In november verandert Nederland in één grote leesclub: de landelijke campagne Heel Nederland Leest gaat van start. Dit jaar lezen we samen Onder de Paramariboom van Johan Fretz. De bibliotheken in Westerwolde doen mee en organiseren de hele maand inspirerende activiteiten. Iedereen kan bovendien het boek gratis ophalen in de bibliotheek – ook als je geen lid bent.



In Onder de paramariboom reist schrijver en theatermaker Johan Fretz samen met zijn moeder naar Suriname, op zoek naar zijn roots. Hij ontdekt niet alleen de verbondenheid met het land, maar ook met zijn familiegeschiedenis. Een ontwapenend verhaal over een moeder, een zoon en een moederland. Vanaf 1 november ligt Onder de paramariboom klaar in alle Groningse bibliotheken. Iedereen mag een exemplaar ophalen, ook zonder lidmaatschap. Het boek is daarnaast beschikbaar als e-book en luisterboek via de online Bibliotheek.



Rondom de campagne organiseren de bibliotheken in gemeente Westerwolde activiteiten:



Tik ‘m aan: Creatief schrijven met vintage typmachines

Bibliotheek Vlagtwedde, woensdag 5 november, 19.00 – 21.00 uur

Stap terug in de tijd en ontdek de charme van ouderwets typen. Tijdens deze workshop ga je aan de slag achter een echte vintage typemachine. Met een korte uitleg en een creatieve opdracht kun je je eigen unieke tekst creëren. Deze activiteit kost vijf euro, aanmelden is verplicht.



Maak een creatief dagboek

Bibliotheek Ter Apel, maandag 10 november, 10.00 – 11.30 uur

Tijdens deze workshop maak je je eigen journal vol tekeningen, kleuren, collages en ideeën. Het gaat vooral om beeld: tekenen, plakken, schilderen en knippen. Schrijven mag, maar hoeft niet. Deze activiteit is gratis, aanmelden is verplicht.



Workshop omslagkracht

Bibliotheek Ter Apel, woensdag 12 november, 15.00 – 16.30 uur

In deze workshop leer je hoe je kleur, textuur en grafische technieken kunt combineren tot een persoonlijke boekomslag. Onder begeleiding van beeldend kunstenaar Marieke Keuken experimenteer je in kleine groepen met acrylverf, stempels en andere materialen. Aanmelden is verplicht.



Geef je boek vleugels!

Bibliotheek Blijham, donderdag 13 november, 15.00 – 16.30 uur

Zeg vaarwel tegen saaie boekenleggers en maak je eigen vlinderbladwijzer! Deze activiteit is gratis en je hoeft je niet aan te melden.



Landkaart van je leven

Bibliotheek Bellingwolde, woensdag 19 november, 10.00 – 11.30 uur

Breng jouw herinneringen, dromen en favoriete plekken in kaart in ons Taalhuis. Tijdens deze creatieve workshop teken je een persoonlijke landkaart van je leven op een groot vel papier. Van je geboorteplaats tot je favoriete rustplek: alles krijgt een plek. Deze activiteit is gratis, aanmelden is verplicht.



Landkaart van je leven

Bibliotheek Ter Apel, dinsdag 25 november, 10.00 – 11.30 uur

Breng jouw herinneringen, dromen en favoriete plekken in kaart in ons Taalhuis. Tijdens deze creatieve workshop teken je een persoonlijke landkaart van je leven op een groot vel papier. Van je geboorteplaats tot je favoriete rustplek: alles krijgt een plek. Deze activiteit is gratis, aanmelden is verplicht.



Pop-up Leescafé

Bibliotheek Bellingwolde, donderdag 27 november, 15.00 – 16.30 uur

Aan het einde van de maand november, praten we na over Onder de paramariboom. Verwacht verrassende vragen, mooie inzichten en gezellige gesprekken, afgewisseld met (Surinaams) lekkers. Deze activiteit is gratis, aanmelden is verplicht.



In alle Groningse bibliotheken van Biblionet Groningen worden activiteiten georganiseerd. Het volledige overzicht staat op groningsebibliotheken.nl/hnl.