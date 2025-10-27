Kick-off campagne ‘Gezond Pekela’

PEKELA – De gemeente Pekela is op maandag 27 oktober van start gegaan met de campagne ‘Gezond Pekela’. Wethouder Ellen van Klaveren gaf het officiële startsein door vier opvallende panelen te onthullen bij winkelcentrum De Helling in Oude Pekela. Op deze panelen staan persoonlijke succesverhalen van inwoners uit Oost-Groningen die gezonder zijn gaan leven, onder wie de Pekelder Kornelis Lap.
Tijdens de lancering waren ook oud-huisarts Feike Oppewal en coördinator van de Gezonde Huiskamer Noortje Bos aanwezig. Bos is zelf ook één van de mensen die met haar verhaal op de panelen staat. Beiden benadrukten het belang van een gezonde leefstijl.
Met de campagne wil de gemeente haar inwoners bewust maken van het belang van gezond leven. Een gezonde leefstijl is belangrijk voor jezelf, maar ook om de zorg beschikbaar te houden voor wie dit acuut nodig heeft. ‘Wij willen een gezondere toekomst en een gezondere oudere dag voor de Pekelders,’ aldus wethouder Van Klaveren. Daarom zijn er vanuit de campagne Appeltje Eitje gezonde en betaalbare digitale recepten, een Groninger receptenboek en inspiratievideo’s beschikbaar.
In november worden bovendien diverse gratis activiteiten georganiseerd in de gemeente waar inwoners aan kunnen deelnemen, zoals wandelingen, samen koken, een hartcheck en een supermarktsafari.
Meer informatie hierover is te vinden op www.pekelaactief.nl.