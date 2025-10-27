Koorconcert in Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 9 november a.s. komt het Mannenkoor St. Vitus onder leiding van dirigent Georg Kühn naar de Magnuskerk om een concert te geven.
Het koor was opgericht in 1974 onder de naam van de beschermheilige van de parochie, St.Vitus in Winschoten.
Het repertoire van het koor bestaan naast het Gregoriaans gezangen en Latijnse missen, Nederlandse, Engels en Duitse liederen. Ook worden liederen uit de Russisch-Orthodoxe liturgie gezongen.
Het koor wordt begeleid door organist Bouko Tiggelaar.
Het programma voor dit concert bevat voornamelijk Gregoriaans en Latijn meerstemmig gezangen. De liederen worden ondersteund met het orgel en afgewisseld met orgelimprovisaties en stukken gebaseerd op het gezongen Gregoriaans.
De aanvangstijd voor dit concert is 16.00 uur en de deur is open vanaf 15.30 uur.
Meer informatie vindt u HIER.