DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Tussen 12.30 uur op zaterdag 25 oktober en 8.00 uur op zondag 26 oktober vond in Haren een inbraak in een eengezinswoning aan de Sandkühlerstraße plaats. De daders hebben een deur geforceerd. Volgens de huidige informatie is er niets gestolen. De materiële schade wordt geschat op ongeveer € 75,-. De politie van Haren is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.

Surwold

De politie heeft 14 oktober in de omgeving van de Börgerstraße twee fietsen van de merken Conway en Goldrad veilig gesteld. De rechtmatige eigenaar kunnen zich melden bij de politie Esterwegen 05955/9349721.

Meppen

Tussen zaterdag 25 oktober 21:45 uur en zondag 26 oktober 11:10 uur is bij een restaurant aan de Nagelshofstraat in Meppen ingebroken. De daders hebben via een deur van het pand geforceerd en binnen meerdere ruimtes doorzocht. Er is geld en een mobiele telefoon buitgemaakt. De totale schade wordt geschat op circa € 4.260,- . De politie Meppen is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die in de genoemde periode verdachte personen of voertuigen in de omgeving van Nagelshof hebben gezien, te bellen naar 05931/949-0.

Op 25 september werd in een bos aan de Ordeniederung in Meppen een zwarte fatbike van het merk Himiway aangetroffen. De politie zoekt hiervan de eigenaar. Deze kan zich melden op 05931/949-0.

Gistermorgen vond omstreeks 8.20 uur in een bocht van de Meppener Straße richting Versen een ongeval plaats. Volgens de huidige informatie botste de bestuurder van een zwarte VW SUV, vermoedelijk een Touareg met kenteken EL-H, tegen een tegemoetkomende VW Passat, bestuurd door een 38-jarige man. De gehele linkerzijde van de Passat raakte bij de botsing beschadigd. In plaats van te stoppen en de benodigde gegevensuitwisseling toe te staan, reed de bestuurder die het ongeval veroorzaakte door richting de Versener Straße of richting het centrum. De politie van Meppen verzoekt getuigen die het ongeval hebben gezien, of informatie kunnen verstrekken over het vluchtende voertuig, te bellen naar 05931 / 9490.

Foto’s: Politie Meppen en Esterwegen