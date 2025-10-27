Longfonds houdt informatiemiddag voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners

HAREN – Op 11 november 2025 organiseert Longfonds een informatiemiddag voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners. Graag nodigen ze je uit voor een longpuntmiddag boordevol informatie rond het thema ‘Als ademen moeilijk blijft: aanvullende behandelingen bij COPD’. Locatie Beatrixoord 4e verdieping Ruimte 4.38, Dilgtweg 5 in Haren van 14.00 – 16.00 uur.

’Als ademen moeilijk blijft: aanvullende behandelingen bij COPD’

Tijdens het Longpunt van 11 november geeft dr. Karin Klooster, coördinator bronchoschopisch interventie centrum een presentatie over aanvullende behandelingen voor mensen met ernstig COPD. Hierbij komt onder andere de longvolume reductiebehandeling met ventielen aan bod. Ook bespreekt zij enkele nieuwe, experimentele behandelmethoden die momenteel in onderzoek zijn. Deze informatie kan van belang zijn voor patiënten met ernstig COPD die ondanks optimale medicatie en revalidatie nog veel klachten ervaren. Zij vertelt u graag meer over voor wie deze behandelingen geschikt zijn, hoe ze werken en wat de mogelijke voordelen en risico’s zijn. U bent van harte welkom!

Waarom Longpunt

Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen

Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds i.s.m. zorgverleners in de regio. Regelmatig zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Gratis deelname

Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Lammina Krol tel. (06) 20244269. Zie ook: groningen.longfonds.nl . Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.