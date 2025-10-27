Meijco van Velzen te gast bij Nutsdepartement Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Het Nutsdepartement Vlagtwedde houdt op donderdag 30 oktober a.s. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in Partycentrum Rendering in Vlagtwedde. De avond begint om 19.30 uur en ook niet-leden zijn van harte welkom.
Na het officiële deel is er een inleiding over de bruisende hoofdstad van Duitsland. De heer Meijco van Velzen, sport- en natuurfotograaf uit Wedde neemt ons mee naar de hoofdstad. Niet het Berlijn zoals de meeste toeristen de stad kennen. Hij vertelt over plekken waar geen toeristen komen. Het ‘geheime’ Berlijn.
Berlijn is een stad vol historie, cultuur, sport en natuur. De afgelopen 28 jaar is hij daar ruim 123 keer geweest. Er zijn veel oude gebouwen en historische plaatsen, maar ook veel nieuwe architectuur en prachtige winkelcentra zoals Bikini. Vooral de randen van de stad met grote bossen en meren is een genot voor natuurliefhebbers. Wilde zwijnen, vossen, eekhoorn, kraanvogels en zelfs elanden lopen daar rond.