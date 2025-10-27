Sanny – Die Stimme der Berge keert terug naar De Drijscheer

ALTEVEER – Ondanks het zware transport van TenneT dat door Alteveer trok, wist Sanny, die Stimme der Berge, op zondag 26 oktober de weg naar De Drijscheer weer te vinden. Het werd opnieuw een gezellige middag vol volksmuziek, schlager en bekende evergreens.
Niemand zat alleen – iedereen haakte in om samen mee te deinen op de vrolijke muziek. De sympathieke volksmuzikant, bekend van diverse Duitse tv-optredens, muzikale reizen en zijn vele tournees, komt op 26 maart 2026 De Drijscheer wéér op de kop zetten!
Reserveer op tijd, want vol = vol!
Foto’s: Judith Koops