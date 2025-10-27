Stem op jouw favoriet voor de Breedtesportprijs Groningen 2025

GRONINGEN – Het is ieder jaar één van de vijf categorieën bij Sportgala Groningen: de Breedtesportprijs. Iedere gemeente nomineert één kandidaat voor deze bijzondere prijs. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Sportgala Groningen op 8 december in Martiniplaza.
De Breedtesportprijs Groningen wordt uitgereikt aan een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots die zich de afgelopen jaren op een bijzondere of positieve manier heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Het gaat dan om activiteiten waardoor de maatschappelijke waarde van sport wordt vergroot.
Inwoners kunnen hun favoriete persoon of organisatie uiterlijk 3 november aandragen voor de Breedtesportprijs Groningen 2025 via www.sportgalagroningen.nl/breedtesportprijs. Uit de inzendingen bepaalt een selectiecommissie wie de gemeente voordraagt. Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk de winnaar.
Over Sportgala Groningen
Sportgala Groningen is een feestelijk evenement van én voor de Groninger. Voorafgaand aan het gala worden in vijf categorieën sporters uit – of met hun roots in – Stad en Ommeland genomineerd, om tijdens het gala de winnaars bekend te maken en hen nog eens in de spotlight te zetten. Naast de Breedtesportprijs, zijn dat de categorieën: Sporter, Sportploeg, Sporttalent en Aangepaste Sport. Sportgala Groningen 2025 vindt op maandag 8 december plaats in Martiniplaza, meer informatie vind je op www.sportgalagroningen.nl.
Sportgala Groningen 2025 is een gezamenlijk initiatief van de volgende partners:
Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Noorderpoort, Huis voor de Sport Groningen, MartiniPlaza, Sport Science & Innovation Groningen en mediapartner Dagblad van het Noorden.