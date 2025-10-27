Video: Fantasyfestival Magisch Samhain viert Keltisch nieuwjaar in Bourtange

BOURTANGE – In Vesting Bourtange vond dit weekend het fantasyfestival Magisch Samhain plaats. Het evenement draait om de Keltische jaarwisseling, waarbij de overgang van zomer naar winter centraal staat.
Bezoekers kwamen vaak verkleed als elfen, heksen of andere magische figuren. “De sfeer is geweldig,” zegt organisator Henri Meendering. “Je ziet mensen van alle leeftijden en iedereen geniet van de muziek, de optredens en natuurlijk van alle prachtige kostuums.”
Bezoeker Pieter kwam verkleed als sjamaan. “Ik kom hier elk jaar,” vertelt hij. “Het is gewoon een hele bijzondere sfeer. Iedereen doet mee, niemand kijkt raar op van je kleding. Dat maakt het zo leuk.”
Volgens Meendering viert Bourtange het feest al ruim twintig jaar. “Volgend jaar valt Samhain precies op 31 oktober en 1 november,” vertelt hij. “Dan gaan we het nog groter aanpakken.”
Video: Malou Vos