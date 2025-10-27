Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

Welke interviews kunt u vandaag verwachten:

09.15 Malou Vos: Reportage

09.45 Femke Wight – Theatervoorstelling “Open” Up in de Blanckenborg in Blijham

10.15 Ina Schrik – WKC Rolschaatsshow in de Klinker in Winschoten

10.45 Henk Vieregge – Halloween optocht in Vlagtwedde

11.15 Malou Vos: Reportage

11.45 Peter Goldstein – Duurzame huizenroute in Ter Apel

Presentatie: Linda Koops

