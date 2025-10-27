WILDLANDS presenteert jubileumboek ‘Zoo Emmen 90 jaar’

EMMEN – Vandaag ontving burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen het eerste exemplaar van het jubileumboek Zoo Emmen 90 jaar. Het boek werd hem overhandigd door WILDLANDS-directeur Julius Minnaar. De burgemeester, die ook het voorwoord schreef, deelde daarbij zijn persoonlijke herinnering aan het dierenpark dat al decennialang onlosmakelijk verbonden is met Emmen en haar inwoners. Vanaf zaterdag 1 november is het boek in WILDLANDS te verkrijgen voor alle belangstellenden.

Een boek vol herinneringen

Het jubileumboek Zoo Emmen 90 jaar neemt lezers mee op een reis door negen decennia dierentuingeschiedenis; van de oprichting in 1935 tot het avontuurlijke WILDLANDS van vandaag. Aan de hand van foto’s, verhalen van oud-medewerkers en herinneringen van bezoekers ontstaat een kleurrijk tijdsbeeld van een park dat voor velen een dierbare plek in hun leven inneemt. In januari deed WILDLANDS een oproep om persoonlijke herinneringen te delen. Daarop kwamen honderden reacties binnen: van familiekiekjes en eerste dates tot bijzondere ontmoetingen met dieren of dierverzorgers. Een selectie daarvan is gebundeld in dit rijk geïllustreerde boek, dat de geschiedenis en de hechte band tussen park en publiek op een mooie manier samenbrengt. Niet alle inzendingen konden worden opgenomen, maar WILDLANDS bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit bijzondere jubileumproject.

Jubileumjaar vol activiteiten

Het jubileumboek is een belangrijk onderdeel van de bredere viering van Zoo Emmen 90 jaar, die ook bestaat uit een expositie in WILDLANDS, een fotowandeling door het Rensenpark, een reünie op 3 september jl. voor oud-medewerkers en vanaf 28 oktober is drie dinsdagen achtereen een documentaireserie te volgen op tv Drenthe. De feestperiode wordt afgesloten met een speciaal theaterstuk, geproduceerd door Harmonieorkest Euterpe, dat eerder een voorstelling in het Rensenpark heeft gebracht. Deze productie vindt plaats in het ATLAS Theater op 2 en 3 december 2025 en zal op een bijzondere manier 90 jaar in beeld, muziek, dans en theater uitdragen.

Verkrijgbaarheid jubileumboek

Abonnementhouders van WILDLANDS krijgen per huishouden één exemplaar van het jubileumboek cadeau. Zij hebben hiervoor een unieke vouchercode ontvangen en kunnen het boek in de maand november persoonlijk ophalen bij winkel de Expeditie in het park. Voor overige geïnteresseerden is het jubileumboek te koop in de winkel en via de website van WILDLANDS. De oplage is beperkt: op is op.

Alle informatie over het programma is terug te lezen via https://www.wildlands.nl/zoo-emmen-90-jaar