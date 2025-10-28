“Allerzielenconcert” in kerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Ter gelegenheid van Allerzielen wordt in het kerkje van Oudeschans een extra concert gehouden. Annette Scholten speelt op cello, piccolo en lame sonore en Nanke Flach op piano composities van Arvo Pärt.

Het belooft een exclusief concert te worden. Arvo Pärt (1935) is een wereldberoemde componist uit Estland (tot 1991 onderdeel van Rusland). Opgeleid aan het conservatorium in Tallinn componeerde Part vanaf 1962, zijn laatste studiejaar, tot aan 1974, muziek voor 19 Stopmotion-animaties van Tallinnfilm , die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, bekend is geworden onder de naam Nukufilm-studio.

Pärt experimenteerde na zijn studie met diverse compositietechnieken en schreef seriele muziek. Na een spirituele en professionele crisis bestudeerde hij de gregoriaanse muziek en de opkomst van de polyfonie in de renaissance. In die tijd trad hij toe tot de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij componeerde gewijde muziek w.o. een Credo.

In de jaren ’70 sloeg hij weer een andere weg in. Hij begon muziek te maken die hij zelf tintinnabuli noemde; deze muziek wordt gekenmerkt door simpele harmonieën, vaak ook door enkele noten of drieklanken.

Pärt brengt de basisonderdelen van muziek t.w. melodie en harmonie, terug tot hun essentie. De pure eenvoud weerspiegelt waarheid en stilte.

De meest bekende compositie Spiegel im Spiegel prijkt al jarenlang op de de lijst van de Top 400 van de klassieke radiozender NPO4.

De Groningse musici, Annette Scholten en Nanke Flach spelen – naast andere werken – Spiegel im Spiegel in een vernieuwend programma met ruimte voor reflectie en bezinning. Afwisselend worden naast de piano de volgende instrumenten bespeeld: cello, piccolo en lame sonore.

Bijzonder is het voor velen onbekende instrument lame sonore. Nanke en Annette hebben van Arvo Pärt toestemming gekregen om het werk ook in de fascinerende combi van piano en lame sonore uit te voeren. Zij zullen zelf vertellen om welk instrument het gaat.

Het duo zet Nederland internationaal op de kaart door hun optreden in de Carnegie Hall in New York en hun live-optreden in de Spiegelzaal van het Concertgebouw in Amsterdam, dat rechtstreeks werd uitgezonden in het radioprogramma op NPO4. En nu exclusief in het kerkje in Oudeschans; op Allerzielen.

15.30u.: kerk open en de thee staat klaar

16.30u.: aanvang concert bij kaarslicht

17.35u.: napraat en gelegenheid voor een drankje

Bron: Ruud Hemmen