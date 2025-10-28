Bomen in Nieuw Scheemda gekapt vanwege essentaksterfte

NIEUW SCHEEMDA – De gemeente Oldambt gaat 39 bomen aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda kappen. De bomen zijn aangetast door essentaksterfte. Later dit jaar worden de bomen vervangen door nieuwe exemplaren. Werkgroep ’t Lint in Nieuw Scheemda, die ook betrokken is bij de versterkingsopgave van het dorp, heeft meegepraat over de boomsoorten die de oude gaan vervangen.
Werkzaamheden
De werkzaamheden gaan rond 3 november van start en duren 8 tot 9 dagen. De bomen worden gekapt en de omgeving wordt plantklaar gemaakt voor nieuwe bomen. De firma Den Held uit Aduard voert de werkzaamheden uit. Het verkeer zal geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Begin volgend jaar worden de nieuwe bomen geplant.
Bron: Gemeente Oldambt