Concert Las Niñas met Muziekvereniging Oosterbroek

NOORDBROEK – Zaterdagavond 22 november verzorgt Las Niñas y Compadres een optreden in MFC de Noordsuythoeve.
Ze verzorgen dit concert samen met het harmonieorkest van Muziekvereniging Oosterbroek. Dit orkest heeft circa 40 leden en bestaat uit houtblazers, koperblazers en slagwerk. Ook de vaste zangers Annechienus Pot en Nomi de Ridder zijn weer van de partij.
Het belooft een zeer gevarieerde avond te worden. Beide orkesten spelen muziekstukken uit hun eigen repertoire en voor een drietal composities vormen beide groepen één groot orkest.
Het concert begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC de Noordsuythoeve, Schoolstraat 2 in Noordbroek. Je kunt alvast kaarten bestellen door een mail te sturen aan: kaartverkoop@muziekverenigingoosterbroek.nl
Bron: Las Niñas y Compadres