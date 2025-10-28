Cultuur expeditieweek en nationale kindertheater week zorgen voor bruisende herfstvakantie in cultuurhuis de klinker in winschoten

WINSCHOTEN – In de herfstvakantie stond Cultuurhuis De Klinker in Winschoten opnieuw helemaal in het teken van culturele activiteiten voor kinderen van 2 t/m 12 jaar! Van 18 t/m 26 oktober vond de tweede editie van de Cultuur Expeditieweek plaats. Dit keer in samenwerking met de Nationale Kinder Theaterweek. De week zat bomvol workshops, films en voorstellingen en zorgde voor een bruisende aanstekelijke energie die overal in het gebouw merkbaar was.
Een divers programma
Meer dan honderdtwintig kinderen uit de gemeente Oldambt en omgeving gingen op een creatieve expeditie met diverse bevlogen docenten. Er werd gedanst, gekookt, geknutseld, muziek gemaakt, getekend, en tot slot konden kinderen leren stuntfietsen op een BMX. Voor slechts 1,- per kind steekt De Klinker met de Culturele Expeditieweek in op een toegankelijke vakantieweek waar iedereen aan mee kan doen om kennis te maken met het buitenschoolse lesaanbod en workshops.
Naast een creatief workshopprogramma werden diverse films en voorstellingen getoond, door de handen ineen te slaan met de Nationale Kindertheaterweek. Kinderen konden genieten van onder meer Shaun het Schaap (3+), Knallen! Next Level (6+) en de peutervoorstelling Loulou & Lou (2+).
Tot slot deed het Groninger Museum Tour de Klinker aan op vrijdag met een tot minimuseum omgebouwde caravan. Kinderen lieten zich inspireren door het kleurrijke Groninger Museum en gingen aan de slag met het ontwerpen van een eigen museum.
Op naar de derde editie
In de kerstvakantie staat er opnieuw een Culturele Expeditieweek op de planning. Op dinsdag 30 december en vrijdag 2 januari kunnen de kinderen in de gemeente Oldambt opnieuw rekenen op een divers workshopprogramma. Binnenkort wordt het programma via de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt.
Bron: Esther Bulder