Duitse Dag in Winschoten

WINSCHOTEN – De vierde, en laatste Duitse Dag van dit jaar, die vrijdag wordt georganiseerd, staat in het teken van Halloween.
Op 31 oktober organiseert Zweep Events de vierde Duitse Dag van dit jaar. Onze Oosterburen zijn dan vrij in verband met de dag van de hervorming.
Zweep Events haakt hier wederom op in en organiseert in Winschoten een braderie met rommelmarkt, muziek en (kindvriendelijke) activiteiten. De dag staat in het teken van Halloween.
De Duitse Dag is van 10.00 tot 17.00 uur.
Inschrijven voor de de braderie of rommelmarkt kan op www.zweep-events.nl/direct-inschrijven/
Bron: Zweep Events