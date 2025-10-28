Food.Film.Fest Friday op 14 november in de Heemtuin Muntendam

MUNTENDAM – Op vrijdagmiddag 14 november wordt de film Six Inches of Soil vertoond in de Heemtuin Muntendam.
In deze film volgen ze drie startende Britse boeren die zich richten op regeneratieve landbouw en zo de uitdagingen én de voldoening tonen van landbouw die actief onze bodem en onze gezondheid herstelt. Na de film gaan voedselveranderaar Irene van Wijhe en neurowetenschapper Leonie Bais met de zaal in gesprek over de relatie tussen de bodem en onze darmen, en over de invloed die onze darmgezondheid heeft op zowel ons fysieke als mentale welbevinden. Na afloop staan er soep en broodjes klaar.
Bekijk hieronder de trailer
Leonie Bais is Etenschapper en vertaalt met FoodLab wetenschappelijke inzichten over voeding en gezondheid naar een breed publiek, onder andere met de van ‘Bodem tot Brein Ervaring’. Ze experimenteert met fermentatie, plantaardig voedsel, eten uit de buurt en uit de natuur. Irene van Wijhe is projectleider Duurzame Voedseltransitie bij de Natuur en Milieufederatie Groningen en zet zich in voor een eerlijk, gezond en natuurinclusief voedselsysteem.
Praktische informatie
Inloop is vanaf 15.30 uur in de kas van de Heemtuin. Om 15.45 uur start de film in de zaal van het hoofdgebouw, met aansluitend het nagesprek. Voor wie wil mee-eten staan er vanaf 18.00 uur soep en broodjes klaar in het restaurant. De film is gratis toegankelijk, eten en drinken is op eigen kosten. Bij de Heemtuin is voldoende gratis parkeergelegenheid. Aanmelden kan via nmfgroningen.nl.
Over de vertoning
De filmvertoning wordt georganiseerd vanuit het programma Boer&Buur met Natuur van de Natuur en Milieufederaties. In dit programma worden coalities van buren en boeren begeleid in de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Six Inches of Soil wordt vertoond als onderdeel van het Food.Film.Fest, een initiatief van Voedsel Anders. Onder deze naam worden door heel Nederland voedselfilms vertoond (tussen 10 november en 10 december)
Bron en foto’s: Natuur en Milieufederatie Groningen