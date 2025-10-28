Groningen investeert in gezonde voeding en sociale verbinding

GRONINGEN – De provincie Groningen wil dat iedereen toegang heeft tot gezonde en verse voeding. Daarom ondersteunen we het plan van de Stichting Groninger Voedseltuinen en Sociale Voedseltuinen Nederland om drie sociale voedseltuinen op te richten met € 208.500. De sociale voedseltuinen richten zich op huishoudens die leven onder de armoedegrens én huishoudens in andere kwetsbare posities; zoals eenzaamheid en een achterstand in de deelname aan onze maatschappij. Deze tuinen leveren niet alleen onbespoten groenten en fruit, maar bieden ook kennis over gezond eten en duurzame teelt en stimuleren sociale verbinding.
De tuinen zijn meer dan alleen een plek om voedsel te verbouwen. Ze brengen mensen samen. Buurtbewoners ontmoeten elkaar, werken samen en leren van elkaar. Gezinnen met een laag inkomen kunnen kosteloos deelnemen. Andere deelnemers dragen bij via een vergoeding. Zo ontstaat een betrokken en gemengde gemeenschap waarin iedereen welkom is.
Gezondheid, beweging en verbondenheid
Elke tuin ondersteunt minimaal vijftig huishoudens. Deelnemers worden doorverwezen via bestaande netwerken, zoals wijkteams of welzijnsorganisaties. De tuinen dragen bij aan een gezondere leefstijl, sociale verbinding en minder eenzaamheid. Ze vormen plekken waar voeding, welzijn en participatie samenkomen doordat mensen elkaar ontmoeten, ervaringen delen en bouwen aan een hechte gemeenschap.
Bloeiende toekomst
Het doel is om in 2027 drie sociale voedseltuinen te realiseren in de provincie. Deze tuinen worden plekken van groei, letterlijk en figuurlijk. Groningen kiest hiermee voor een gezonde, duurzame en sociale toekomst. Een toekomst waarin iedereen mee kan doen.
Bron: Provincie Groningen