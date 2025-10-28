Gymnastiek Vereniging Voorwaarts Alteveer organiseert pubquiz

ALTEVEER – Zaterdag 14 november organiseert Gymnastiek Vereniging Voorwaarts Alteveer wederom een gezellige pubquiz in De Drijscheer.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Teams: Maximaal 5 personen per team
Test de kennis, strijdt om de eer en geniet van een avond vol plezier, muziek en verrassende vragen. Er zijn leuke prijzen te winnen voor de slimste teams!
Aanmelden:
Stel een team samen en meld je aan bij Janet Kip: 06 57591020
Iedereen is van harte welkom – leden, vrienden en dorpsgenoten!
Kom gezellig meedoen of moedig de teams aan tijdens deze leuke avond in De Drijscheer.
Bron: Judith Koops