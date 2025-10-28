Heel Nederland Leest in de Bibliotheek van Winschoten

WINSCHOTEN – In november verandert Nederland in één grote leesclub: de landelijke campagne Heel Nederland Leest gaat van start. Dit jaar lezen we samen Onder de Paramariboom van Johan Fretz. Bibliotheek Winschoten doet mee en organiseert de hele maand inspirerende workshops, zoals Journal je mee? En Workshop Omslagkracht. Iedereen kan bovendien het boek gratis ophalen in de bibliotheek – ook als je geen lid bent.
“Een boek lezen verbindt mensen en zorgt voor bijzondere gesprekken,” zegt Jelte Hommes, programmamaker in de bibliotheek van Winschoten. “Daarom nodigen we iedereen uit om mee te lezen en deel te nemen aan de activiteiten in de bibliotheek.”
Over het boek
In Onder de Paramariboom reist schrijver en theatermaker Johan Fretz samen met zijn moeder naar Suriname, op zoek naar zijn roots. Hij ontdekt niet alleen de verbondenheid met het land, maar ook met zijn familiegeschiedenis. Een ontwapenend verhaal over een moeder, een zoon en een moederland.
Vanaf 1 november ligt Onder de Paramariboom klaar in alle Groningse bibliotheken. Iedereen mag een exemplaar ophalen, ook zonder lidmaatschap. Het boek is daarnaast beschikbaar als e-book en luisterboek via de online Bibliotheek.
Activiteiten in de bibliotheek
Rondom de campagne organiseren de bibliotheken in gemeente het Oldambt de volgende activiteiten:
Journal je mee? op woensdag 19 november van 12:30 tot 14:00. Tijdens deze workshop maak je je eigen journal vol tekeningen, kleuren, collages en ideeën. Het gaat vooral om beeld: tekenen, plakken, schilderen en knippen. Schrijven mag, maar hoeft niet.
Workshop Omslagkracht op woensdag 19 november van 19:30 tot 21:00: In deze workshop leer je hoe je kleur, textuur en grafische technieken kunt combineren tot een persoonlijke boekomslag. Onder begeleiding van beeldend kunstenaar Marieke Keuken experimenteer je in kleine groepen met acrylverf, stempels en andere materialen.
In alle Groningse bibliotheken van Biblionet Groningen worden activiteiten georganiseerd. Het volledige overzicht staat op groningsebibliotheken.nl/hnl.