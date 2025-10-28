In Westerwolde kunt u op 20 plekken uw stem uitbrengen

WESTERWOLDE – U kunt op woensdag 29 oktober 2025 stemmen op 20 plekken in de gemeente Westerwolde.
De stembureaus hebben een nummer. Dat nummer komt terug in de naam van de documenten met de verkiezingsuitslag.
|Stembureau nummer
|Plaats
|Gebouw
|Adres
|1
|Sellingen
|Verenigingsgebouw De Sprankel
|Torenstraat 11
|2
|Vlagtwedde
|Sporthal Wischmei
|Wischmei 4b
|3
|Bourtange
|De Turfschuur
|Marktplein 1b
|4
|Sellingen
|Buurthuis Jipsinghuizen
|Wollinghuizerweg 28
|5
|Ter Apelkanaal
|Buurthuis D’Oale School
|Ter Apelkanaal Oost 79
|6
|Ter Apel
|Buurthuis ’t Streekje
|Markeweg 27
|7
|Ter Apel
|OBS De Vlinder
|Jan Westerlaan 3
|8
|Ter Apel
|Sporthal
|Heemker Akkerstraat 6
|9
|Ter Apel
|Buurthuis De Grensstreek
|Barnflair Oost 58
|10
|Ter Apel
|Museum Klooster
|Boslaan 3
|11
|Bellingwolde
|Het MOW/Museum Westerwolde
|Hoofdweg 161
|12
|Bellingwolde
|Steunstee Reiderstee
|Reidersingel 29
|13
|Bellingwolde
|MFA De Meet
|Dorpsplein 6
|14
|Bellingwolde
|Buurthuis De Brug
|Rhederweg 174
|15
|Oudeschans
|Vestingkerkje
|Molenweg 2
|16
|Vriescheloo
|Buurthuis ’t Ganzenust
|Meidoornweg 3
|17
|Veelerveen
|MFA Ons Noabershoes
|Scheidingsweg 20
|18
|Blijham
|De Middenborg
|Middenweg 27
|19
|Blijham
|MFA De Koningsspil
|Veurste Rou 2
|20
|Wedde
|Buurthuis De Voortgang
|Kerkstraat 10
De stembureaus zijn geopend van 7.30 – 21.00 uur. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee als u gaat stemmen.
Bron: Gemeente Westerwolde