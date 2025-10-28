In Westerwolde kunt u op 20 plekken uw stem uitbrengen

Foto: Catharina Glazenburg
- CG - Gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – U kunt op woensdag 29 oktober 2025 stemmen op 20 plekken in de gemeente Westerwolde.

De stembureaus hebben een nummer. Dat nummer komt terug in de naam van de documenten met de verkiezingsuitslag.

Stembureau nummerPlaatsGebouwAdres
1SellingenVerenigingsgebouw De SprankelTorenstraat 11
2VlagtweddeSporthal WischmeiWischmei 4b
3BourtangeDe Turfschuur Marktplein 1b
4SellingenBuurthuis JipsinghuizenWollinghuizerweg 28
5Ter ApelkanaalBuurthuis D’Oale SchoolTer Apelkanaal Oost 79
6Ter ApelBuurthuis ’t StreekjeMarkeweg 27
7Ter ApelOBS De VlinderJan Westerlaan 3
8Ter ApelSporthalHeemker Akkerstraat 6
9Ter ApelBuurthuis De GrensstreekBarnflair Oost 58
10Ter ApelMuseum KloosterBoslaan 3
11BellingwoldeHet MOW/Museum WesterwoldeHoofdweg 161
12BellingwoldeSteunstee ReidersteeReidersingel 29
13BellingwoldeMFA De MeetDorpsplein 6
14BellingwoldeBuurthuis De BrugRhederweg 174
15OudeschansVestingkerkjeMolenweg 2
16VrieschelooBuurthuis ’t GanzenustMeidoornweg 3
17VeelerveenMFA Ons NoabershoesScheidingsweg 20
18BlijhamDe MiddenborgMiddenweg 27
19BlijhamMFA De KoningsspilVeurste Rou 2
20WeddeBuurthuis De VoortgangKerkstraat 10

De stembureaus zijn geopend van 7.30 – 21.00 uur. Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee als u gaat stemmen.

Bron: Gemeente Westerwolde

