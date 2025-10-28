Kom en zing mee in d’Ekkelkaamp Onstwedde

ONSTWEDDE – Op D.V. zondag 9 november 2025 wordt in “d’Ekkelkaamp” Kerklaan 7 in Onstwedde een Kom en zing mee avond georganiseerd.
Er wordt uit diverse zangbundels gezongen. Ook kunnen bezoekers liederen kiezen uit onze eigen zangbundel.
Medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor Appingedam
Het begint om 19.00 uur.
De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden.
Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje koffie of fris nog even na te praten.
Georganiseerd door: de Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente Onstwedde.
Bron: Harm Meijer