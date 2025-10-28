DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde



Op 26 oktober vond om 02:50 uur vond in een nachtclub aan de Am Katjedeep in Bunde een mishandeling plaats. Aanvankelijk viel een 29-jarige man een 38-jarige man aan, die lichtgewond raakte. Een 25-jarige man sloeg de 29-jarige man in het gezicht om de situatie te sussen. Ook werd pepperspray gebruikt tegen de 29-jarige man, die eveneens lichtgewond raakte. De 29-jarige man werd bij aankomst van de politie gesommeerd het pand te verlaten. Er is een nader onderzoek gestart.

Tussen 25 oktober 16.00 uur en 26 oktober 8.00 uur is een ruit van een bushalte aan de Boenster Straße in Bunde vernield. De schade is een bedrag in de vier cijfers. Getuigen die het incident hebben gezien of meer relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Weener



Tussen 22 oktober 16:00 uur en 24 oktober 12:00 uur vond in een supermarkt aan de Neue Feldstraße een oplichting plaats. Een nog onbekende dader haalde een 74-jarige vrouw over om via een pinapparaat een ​​kleine donatie over te maken. Deze donatie moest worden geautoriseerd met een pincode. Er werd een viercijferig bedrag afgeschreven. Het signalement van de dader luidt als volgt: man, circa 1,65-1,70 meter lang, midden 30, met een korte baard, zwart haar en donkere kleding. Getuigen die de donatie mogelijk hebben gezien of meer relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Meppen

Tussen vrijdagmiddag en zondagochtend vond op het terrein van de vakschool (BBS) in Meppeneen poging tot inbraak plaats. De daders vernielden tussen de gebouwen B1 en B2 een glazen deur. De buitenste ruit raakte zwaar beschadigd. De daders konden het gebouw echter niet betreden. Heeft u informatie over verdachte personen of heeft u iets gezien, neem dan contact op met de politie Meppen via 05931 / 9490.

Papenburg

Gistermiddag brak omstreeks 16.15 uur in het dak van een leegstaande eengezinswoning aan de Annenstraße in Papenburg brand uit. Een bewoner zag dikke, zwarte rook uit het dak komen en waarschuwde de brandweer. Toen de eerste hulpdiensten arriveerden, kwam er al rook uit het dak. Korte tijd later werden vlammen zichtbaar en begonnen dakpannen los te raken. De brandweerkorpsen Obenende en Untenende waren, samen met een groot aantal brandweerlieden, ter plaatse en kregen de brand onder controle. Het gebouw was leeg ten tijde van de brand en niemand raakte gewond.



Volgens de huidige informatie ontstond de brand op de zolder van de woning en sloeg vervolgens over naar het dak. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart. De materiële schade wordt geschat op ongeveer € 70.000,-.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland